Justiça mantém em liberdade homem que espancou ex-namorada no meio da rua O acusado, José Eduardo, de 41 anos, deverá apenas usar tornozeleira eletrônica; crime aconteceu em Itabuna (BA) Balanço Geral BA|Do R7 07/08/2025 - 15h46 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Justiça decidiu manter em liberdade o homem que foi flagrado espancando a ex-namorada no meio da rua em Itabuna (BA). O acusado, José Eduardo, de 41 anos, deverá apenas usar tornozeleira eletrônica. Apesar da opinião pública e da nota de repúdio da prefeitura, o agressor permanece livre, enquanto a vítima vive com medo.