Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Justiça mantém em liberdade homem que espancou ex-namorada no meio da rua

O acusado, José Eduardo, de 41 anos, deverá apenas usar tornozeleira eletrônica; crime aconteceu em Itabuna (BA)

Balanço Geral BA|Do R7

A Justiça decidiu manter em liberdade o homem que foi flagrado espancando a ex-namorada no meio da rua em Itabuna (BA). O acusado, José Eduardo, de 41 anos, deverá apenas usar tornozeleira eletrônica. Apesar da opinião pública e da nota de repúdio da prefeitura, o agressor permanece livre, enquanto a vítima vive com medo.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.