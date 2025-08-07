Justiça mantém em liberdade homem que espancou ex-namorada no meio da rua
O acusado, José Eduardo, de 41 anos, deverá apenas usar tornozeleira eletrônica; crime aconteceu em Itabuna (BA)
A Justiça decidiu manter em liberdade o homem que foi flagrado espancando a ex-namorada no meio da rua em Itabuna (BA). O acusado, José Eduardo, de 41 anos, deverá apenas usar tornozeleira eletrônica. Apesar da opinião pública e da nota de repúdio da prefeitura, o agressor permanece livre, enquanto a vítima vive com medo.