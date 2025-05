Ladrão disfarçado de entregador rouba canetas emagrecedoras em farmácia Crime aconteceu na Avenida Dorival Caymmi, no bairro Itapuã, em Salvador (BA) Balanço Geral BA|Do R7 13/05/2025 - 15h24 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h24 ) twitter

Um assaltante disfarçado de entregador invadiu uma farmácia e roubou 40 canetas emagrecedoras, avaliadas em R$ 1.100 cada. O crime aconteceu na Avenida Dorival Caymmi, no bairro Itapuã, em Salvador (BA). Durante a reportagem ao vivo, a equipe do Balanço Geral flagrou uma tentativa de assalto na mesma avenida. O criminoso alegou ser da facção Bonde do Maluco (BDM) e fugiu.