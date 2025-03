Ladrão é espancado pela população após assaltar ônibus Moradores agrediram criminoso com pedaços de pau; caso gera debate sobre segurança pública e justiça comunitária Balanço Geral BA|Do R7 27/03/2025 - 13h59 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Mussurunga, Salvador, um ladrão foi espancado pela população após assaltar um ônibus. As imagens do ocorrido mostram o assaltante sendo agredido com pedaços de pau, incluindo o pé de uma cadeira.

O caso levanta questões sobre a segurança pública e a resposta da comunidade a crimes locais, aguardando um posicionamento da Polícia Militar sobre a situação.