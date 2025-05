Ladrão é flagrado furtando escada de empresa de telecomunicações Suspeito furtou a escada do teto de um veículo da empresa que estava estacionado na rua Balanço Geral BA|Do R7 05/05/2025 - 16h10 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h10 ) twitter

Um homem foi flagrado furtando uma escada de uma empresa de telecomunicações.

Câmeras de segurança registraram quando o suspeito desceu de um carro, retirou a escada do teto de um veículo da empresa, que estava estacionado na rua, e colocou no porta-malas de seu carro. Após o furto, ele fugiu com um comparsa.