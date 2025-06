Ladrão furta baterias de caminhão no bairro de Itapuã, em Salvador O dono do veículo, que ficou com um prejuízo estimado em R$ 1.400, relatou que essa foi a terceira vez que os equipamentos foram furtados Balanço Geral BA|Do R7 30/06/2025 - 14h50 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h50 ) twitter

Um homem foi flagrado furtando as baterias de um caminhão no bairro de Itapuã, em Salvador (BA). O dono do veículo, que ficou com um prejuízo estimado em R$ 1.400, relatou que essa foi a terceira vez que os equipamentos foram furtados. Os moradores estão pedindo socorro devido à criminalidade constante na região.