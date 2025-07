Líder do CV conhecido como ‘Beethoven’ morre em confronto com a polícia O criminoso era acusado de ordenar assassinatos e torturas na região de Cajazeiras VI, em Salvador (BA) Balanço Geral BA|Do R7 23/07/2025 - 16h32 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h32 ) twitter

‘Beethoven’, líder do Comando Vermelho na região de Cajazeiras VI, em Salvador (BA), foi morto em confronto com a Rondesp. Conhecido por ordenar assassinatos e torturas, ele havia sido liberado após passar por uma audiência de custódia. Ao ser abordado pela polícia, ele e um comparsa atiraram contra os agentes, que revidaram. A morte de Beethoven foi comemorada pela facção rival, o Bonde do Maluco.