Lideranças do "BDM" e "CV" são caçadas pela polícia em Salvador (BA) A operação visa restaurar a segurança na região Balanço Geral BA|Do R7 24/07/2025 - 14h46 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h46 )

A Polícia Militar, Caatinga, Choque e o Patrulhamento Tático Móvel realizam uma operação no Rio Sena, Salvador (BA), para capturar traficantes do Comando Vermelho e Bonde do Maluco. Comandada pelo Major João Daniel, a ação envolve o uso do Caveirão e diversas blitzes para cercar os criminosos Chucky e Bruninho. A operação visa restaurar a segurança na região, afetada por confrontos entre facções rivais, enquanto a população local vive sob tensão.