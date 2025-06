Mãe de criança autista pede ajuda após plano de saúde não autorizar cirurgia Apesar de ter recebido uma liminar judicial favorável, a cirurgia ainda não foi custeada Balanço Geral BA|Do R7 12/06/2025 - 15h22 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A mãe de uma criança autista está enfrentando dificuldades com o plano de saúde Plano Serv, que tem se recusado a cobrir os custos de uma cirurgia. A criança, Jonathan Miguel, de 6 anos, foi diagnosticada com uma doença rara no abdômen. A mãe de Jonathan, Juliana Alves, recebeu uma liminar judicial favorável, mas o plano ainda não liberou a cirurgia. Ela pede ajuda para conseguir custear o tratamento.