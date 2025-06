Mãe denuncia escola após filha autista aparecer com marcas de agressão A unidade de ensino, que é particular, fica no bairro São João do Cabrito, em Salvador (BA)

Balanço Geral BA|Do R7 13/06/2025 - 15h49 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share