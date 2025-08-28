Mãe denuncia que filha de 16 anos foi vítima de estupro coletivo em Santo Amaro (BA)
Segundo Elaine, a jovem teria sido dopada em uma festa de aniversário e levada para um motel por três rapazes
Uma adolescente de 16 anos foi vítima de um suposto estupro coletivo em Santo Amaro (BA). Segundo a mãe da jovem, Elaine, ela teria sido dopada em uma festa de aniversário e levada para um motel por três rapazes. A Polícia Civil investiga o caso, enquanto a mãe busca respostas e punição para os suspeitos.