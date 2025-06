Mãe que esfaqueou o próprio filho é procurada na Cidade Nova, em Salvador O jovem e o irmão foram socorridos por vizinhos Balanço Geral BA|Do R7 17/06/2025 - 16h57 (Atualizado em 17/06/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher está sendo procurada após esfaquear o próprio filho no bairro Cidade Nova, em Salvador (BA). Segundo a polícia, ela deixou o filho cuidando do irmão mais novo e saiu para beber. Quando voltou para casa e encontrou o jovem dormindo, o atacou com uma faca. Os vizinhos, que socorreram as duas crianças, estão revoltados.