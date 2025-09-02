Mães de crianças atípicas e com deficiência protestam após cortes em benefício do INSS
A manifestação, que bloqueou ruas importantes da capital, teve como objetivo denunciar a reavaliação coletiva do BPC Loas
Mães de crianças com deficiência e atípicas realizaram um protesto em Salvador (BA) contra cortes no benefício BPC Loas pelo INSS. A manifestação, que bloqueou ruas importantes da capital, teve como objetivo denunciar a reavaliação coletiva dos benefícios, o que afeta a saúde e o sustento das famílias. A polícia acompanhou o ato pacífico, enquanto o trânsito permaneceu congestionado.