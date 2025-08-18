Maratonista tem perna amputada após ser atropelado por filho de vereadora
O atleta Emerson Pinheiro permanece internado e o suspeito, Cleydson, foi preso em flagrante
O maratonista Emerson Pinheiro teve uma das pernas amputadas após ser atropelado pelo filho de uma vereadora na Pituba, em Salvador (BA). O suspeito, Cleydson, estava embriagado no momento do acidente e foi preso em flagrante. Em entrevista, a avó de Emerson denunciou uma tentativa de suborno por parte da vereadora. Emerson está internado e corre risco de ter a outra perna amputada.