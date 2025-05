Marido agride esposa na porta de motel após descobrir traição Homem gravou um vídeo e publicou na internet para expor os envolvidos Balanço Geral BA|Do R7 09/05/2025 - 17h07 (Atualizado em 09/05/2025 - 17h07 ) twitter

Um homem flagrou a esposa na porta de um motel com o amante e gravou um vídeo para expor os envolvidos. No vídeo, publicado na internet, é possível ver a mulher com sinais de agressão no rosto. Segundo informações, ela foi espancada pelo marido.