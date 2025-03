Mergulhadores retiram 230 kg de lixo do mar no Porto da Barra, em Salvador (BA) Todo o entulho foi jogado na água durante o carnaval Balanço Geral BA|Do R7 07/03/2025 - 11h58 (Atualizado em 07/03/2025 - 11h58 ) twitter

Durante o Carnaval de Salvador (BA), um grupo de 25 mergulhadores dedicou quase quatro horas para remover cerca de 230 quilos de lixo do fundo do mar, no Porto da Barra, famoso ponto turístico da capital soteropolitana.

A ação faz parte do projeto Arrastão de Limpeza de Praias e visa conscientizar sobre o impacto ambiental dos resíduos deixados após as festividades. Entre os itens recolhidos estavam pneus, garrafas PET, latinhas e até objetos pessoais.

A iniciativa destaca a importância da educação ambiental para reduzir a poluição marinha e proteger a vida aquática. O lixo coletado é separado e entregue à Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), que destina materiais recicláveis a cooperativas de catadores.