Mesmo depois de resgate, idosa retorna a apartamento em condições deploráveis em Salvador (BA) Uma das mulheres não enxerga e a outra não anda, vivendo em situação de abandono Balanço Geral BA|Do R7 24/07/2025 - 15h24 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h24 )

No bairro do Campo Grande, em Salvador (BA), a polícia investiga denúncias de maus-tratos a duas idosas em um apartamento de luxo. As condições deploráveis do local, com mau cheiro e sujeira, chamaram a atenção dos vizinhos, que acionaram as autoridades. Depois de ser resgatada, a idosa retornou ao apartamento. Uma das mulheres não enxerga e a outra não anda, vivendo em situação de abandono. A perícia está no local para avaliar as condições de habitabilidade do imóvel.