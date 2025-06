Miss baiana morta no Paraná: pai e filho confessam e dão detalhes do crime chocante O crime, premeditado, ocorreu em Curitiba, onde ele a asfixiou após uma declaração de amor rejeitada Balanço Geral BA|Do R7 11/06/2025 - 15h26 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h26 ) twitter

Um homem identificado como Marcelo Alves, humorista, confessou o assassinato de Raíssa Ferreira, uma jovem miss de 22 anos, após um encontro sob pretexto de emprego. O crime, premeditado, ocorreu em Curitiba, onde ele a asfixiou após uma declaração de amor rejeitada. O depoimento revela detalhes perturbadores, incluindo a participação do filho no transporte do corpo. A polícia investiga o caso, que chocou a comunidade.