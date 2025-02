Moradores da Praia do Flamengo reclamam do aumento da violência Duas mulheres, acompanhadas de duas crianças, tiveram o carro roubado à luz do dia Balanço Geral BA|Do R7 22/01/2025 - 15h35 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h35 ) twitter

Na Praia do Flamengo, em Salvador (BA), câmeras de segurança registraram o momento em que duas mulheres, na companhia de outras duas crianças, foram assaltadas ao estacionarem o carro para seguirem rumo à praia. Os dois criminosos tomaram a chave do carro, entraram no veículo e fugiram do local.

Moradores da região têm sido obrigados a investir em segurança, com o próprio dinheiro, para tentar inibir a violência.