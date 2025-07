Moradores denunciam vizinha que fechou passagem para as dunas de Itapuã A mulher, identificada como Dona Judy, alega que a área é privada e que possui documentação, enquanto os moradores afirmam que o caminho é público Balanço Geral BA|Do R7 25/07/2025 - 16h40 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h40 ) twitter

Os moradores de Itapuã, em Salvador (BA), estão denunciando uma vizinha que fechou com portão uma passagem tradicional para as dunas. A mulher, identificada como Dona Judy, alega que a área é privada e que possui documentação, enquanto os moradores afirmam que o caminho é público há mais de 30 anos. A situação gerou queixas no Ministério Público e tensões na comunidade.