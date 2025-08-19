Motoboy busca ajuda para consertar moto danificada em acidente
Colisão aconteceu enquanto o trabalhador, Robert Santos, tentava alcançar a meta diária de R$ 300
O motoboy Robert Santos Fernandes teve a moto danificada em um acidente enquanto tentava alcançar a meta diária de R$ 300. Após o incidente, um vídeo de desabafo do jovem foi usado por golpistas no TikTok para arrecadar dinheiro. O motoboy, que acorda às 4 da manhã para trabalhar, busca apoio para reparar os danos da moto. Qualquer ajuda pode ser enviada pelo PIX robertecv10@gmail.com.