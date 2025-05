Motociclista colide com carro e é arremessado para longe na Av. 29 de Março Acidente aconteceu em Salvador (BA); segundo testemunhas, o motorista invadiu o sinal vermelho Balanço Geral BA|Do R7 16/05/2025 - 15h28 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h28 ) twitter

Um motociclista colidiu violentamente com um carro na Avenida 29 de Março, em Salvador (BA). Segundo testemunhas, o motorista do veículo invadiu o sinal vermelho. Com o impacto, o motociclista e o garupa foram arremessados para longe. Uma viatura da Polícia Civil passava pelo local no momento e prestou os primeiros atendimentos aos envolvidos. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.