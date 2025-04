Motociclista morre ao ser atingido por carro de bandidos em fuga Ítalo Carlos Oliveira Almeida estava a caminho do trabalho quando dois criminosos entraram na contramão e colidiram com a sua moto Balanço Geral BA|Do R7 11/04/2025 - 17h02 (Atualizado em 11/04/2025 - 17h02 ) twitter

Em Salvador (BA), na região de Coutos, um motociclista morreu ao ser atingido por bandidos em fuga.

Ítalo Carlos Oliveira Almeida estava a caminho do trabalho, na Via Bronze, quando dois criminosos, que estavam praticando assaltos na região, entraram na contramão e colidiram com a sua moto. Além de Ítalo, um dos bandidos também morreu na colisão.

A polícia agora procura pelo outro criminoso, que fugiu após o acidente.