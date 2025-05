Motorista de ônibus é agredido por passageira após recusar parada fora do ponto Em entrevista com a RECORD, o rodoviário, Sérgio, alegou que teve os cabelos puxados pela mulher Balanço Geral BA|Do R7 22/05/2025 - 16h03 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h03 ) twitter

Em Salvador (BA), um motorista de ônibus foi agredido por uma passageira após ela exigir uma parada fora do ponto. Em entrevista com a RECORD, o rodoviário, Sérgio, alegou que teve os cabelos puxados pela mulher e apenas a imobilizou no chão para se defender. Acompanhado do advogado, ele realizou exame de corpo de delito para tomar as medidas cabíveis processualmente contra a agressora.