Motorista de ônibus é agredido por passageiro Vítima sofreu o ataque ao não deixar o agressor fazer a viagem sem pagar Balanço Geral BA|Do R7 27/02/2025 - 14h33 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h33 )

Um motorista de ônibus que fazia a linha Santa Cruz - Ribeira, em Salvador (BA), foi agredido por um passageiro. Segundo informações, o suspeito teria entrado pela porta errada e, ao ser contestado pelo motorista, disse que queria uma carona.

Quando a vítima disse não ter permissão para isso, o acusado, que já estava do lado de fora do veículo, deu uma pedrada no rosto do motorista, que foi socorrido e levado a uma unidade de pronto-atendimento.

O suspeito ainda não foi encontrado.