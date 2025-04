Motorista de ônibus é atacado por passageiro com facão em Salvador O rodoviário, identificado como Wilson, sofreu cortes na cabeça e no braço Balanço Geral BA|Do R7 01/04/2025 - 16h35 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h36 ) twitter

Em Salvador (BA), um rodoviário sofreu um ataque brutal enquanto trabalhava. Câmeras do coletivo registraram quando o motorista, Wilson, foi agredido por um passageiro com um facão.

A Record BA conversou com Wilson sobre os detalhes do ataque. Segundo ele, o passageiro se recusou a pagar a passagem e pulou a catraca do ônibus. Durante uma discussão, o passageiro desferiu golpes de facão contra Wilson, que ainda tentou se defender com uma barra de ferro.

Wilson sofreu cortes na cabeça e no braço, mas passa bem.