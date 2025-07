Motorista e cobrador de transporte alternativo saem no soco em Nazaré (BA) O conflito, que parou o trânsito, começou por uma disputa de passageiros Balanço Geral BA|Do R7 30/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h58 ) twitter

Um motorista e um cobrador de transporte alternativo saíram no soco, no meio da rua, em Nazaré (BA). O conflito, que parou o trânsito, começou por uma disputa de passageiros. Um dos envolvidos tentou atacar o outro com uma faca, mas foi contido por terceiros.