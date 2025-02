Motorista por aplicativo denuncia agressão de passageira Mulher teria exigido que ele a levasse a um ponto à frente do que aquele determinado Balanço Geral BA|Do R7 26/02/2025 - 14h48 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h48 ) twitter

Um motorista de aplicativo prestou queixa contra uma passageira por ameaça. Segundo ele, a corrida seria finalizada em determinado local e, chegando lá, ao encerrar o aplicativo, a passageira queria que ele a levasse para além do ponto marcado.

Imagens gravadas por um celular do próprio motorista mostram a reação da mulher diante da situação. Ela passa a agredi-lo verbal e, até mesmo, fisicamente, joga o dinheiro no chão e começa a gritar dentro do carro.

A polícia vai investigar o caso, que foi registrado como ‘ameaça’.