Motoristas registram assalto armado na Avenida ACM em Salvador Criminosos atacam motoristas à noite na ligação Iguatemi-Paralela (BA), gerando medo e aumento no risco de acidentes Balanço Geral BA|Do R7 27/03/2025 - 13h58 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h58 )

Motoristas de aplicativo registraram o momento em que um assaltante armado abordou um veículo na Avenida ACM, na ligação Iguatemi-Paralela (BA). O crime aconteceu à noite, quando criminosos aproveitam a baixa iluminação para atacar motoristas.

As imagens mostram a tensão no trânsito, com condutores tentando desviar para evitar o assalto, aumentando o risco de acidentes.

O caso reforça a preocupação com a insegurança na região e gera cobranças por maior presença policial para proteger motoristas e moradores.