MP faz recomendações sobre pré-carnaval no Santo Antônio Além do Carmo (BA)

O Ministério Público fez recomendações aos Poderes Públicos Estadual e Municipal, além da Polícia Militar e outros órgãos envolvidos no evento, para que atuem no pré-carnaval do bairro Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador (BA), de modo a garantir que os moradores tenham seus direitos assegurados e que as festas sejam feitas de forma segura para todos.