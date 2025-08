Mulher armada com faca invade casa do ex por não aceitar fim do relacionamento O BOPE e o SAMU foram acionados para negociar com Mayra Balanço Geral BA|Do R7 05/08/2025 - 16h01 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher invadiu a casa do ex-companheiro armada com uma faca na Cidade Nova, em Salvador (BA). O homem conseguiu fugir da residência, mas a mulher, identificada como Mayra, permaneceu trancada no imóvel. O BOPE e o SAMU foram acionados para negociar com Mayra, que teria agido por não aceitar o fim do relacionamento com o homem.