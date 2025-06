Mulher de 45 anos morre após ter cabelo sugado por motor de barco O incidente resultou em uma torção fatal do pescoço da vítima, identificada como Maria da Conceição Avelino de Vasconcelos Balanço Geral BA|Do R7 03/06/2025 - 16h49 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h49 ) twitter

Uma mulher morreu após ter o cabelo sugado pelo motor do barco que pilotava no Rio São Francisco, em Ibotirama (BA). O incidente resultou em uma torção fatal do pescoço da vítima, identificada como Maria da Conceição Avelino de Vasconcelos, 45 anos. O barco foi encontrado à deriva e a Polícia Militar foi acionada. Maria deixou sete filhos.