Mulher descobre vizinha usando sua máquina de lavar e gera confusão
Ao encontrar roupas no eletrodoméstico, dona da casa jogou peças na lama e discussão começou
Balanço Geral BA|Do R7
13/03/2025 - 13h08 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h08 )

Uma dona de casa descobriu que uma vizinha usava sua máquina de lavar sem permissão, gerando um conflito. Ao encontrar as roupas da vizinha no eletrodoméstico, ela jogou as peças na lama, o que resultou em um confronto.

A vizinha pediu desculpas, alegando que achava o uso algo comum, mas a proprietária viu a atitude como invasão de privacidade e desrespeito.