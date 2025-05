Mulher é atingida por bala perdida enquanto estendia roupas no varal Situação aconteceu durante uma troca de tiros entre traficantes e a Polícia Militar na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador (BA) Balanço Geral BA|Do R7 19/05/2025 - 15h51 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h51 ) twitter

Uma mulher foi baleada durante uma troca de tiros entre traficantes e a Polícia Militar na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador (BA). A vítima estava estendendo roupas no quintal quando foi atingida na região do tórax por um disparo. Ela foi socorrida e não sofreu sequelas graves. Uma perícia técnica já foi realizada para determinar a origem do tiro.