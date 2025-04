Mulher é morta a tiros e outra fica ferida, após ataque em Serrinha (BA) Polícia suspeita de ligação com o tráfico e busca identificar autores do crime Balanço Geral BA|Do R7 07/04/2025 - 11h28 (Atualizado em 07/04/2025 - 11h28 ) twitter

Duas mulheres foram atacadas por homens armados na porta de uma residência no bairro Abóbora, em Serrinha, na Bahia. Uma delas foi atingida no rosto, peito e ombro e morreu no local. A outra, ferida ao tentar escapar pulando um muro, foi hospitalizada e está fora de risco.

A polícia suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e trabalha para identificar os autores. O depoimento da sobrevivente é considerado fundamental para o avanço das investigações.