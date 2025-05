Mulher espanca suposta amante de marido Vítima foi derrubada no chão, sofreu puxões de cabelo, socos e até agressões com um cabo de fio Balanço Geral BA|Do R7 15/05/2025 - 17h02 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h02 ) twitter

Uma mulher foi espancada pela esposa do suposto amante. A vítima foi derrubada no chão, sofreu socos, chutes, puxões de cabelo e até agressões com um cabo de fio. No fim do vídeo, a agredida pede desculpas à agressora pela traição.