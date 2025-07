Mulher leva soco durante assalto violento em Salvador Câmeras de segurança registraram o momento em que o bandido, além de roubar o celular da vítima, ainda a agrediu Balanço Geral BA|Do R7 21/07/2025 - 15h54 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h54 ) twitter

Uma jovem foi brutalmente agredida durante um assalto no bairro de Itapuã, em Salvador (BA). Câmeras de segurança registraram o momento em que o bandido, além de roubar o celular da vítima, ainda a golpeou com um soco. A população local está revoltada com a crescente violência na região e a polícia está à procura do agressor.