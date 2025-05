Mulher não se intimida com ladrão e foge de tentativa de assalto Suspeito ainda colocou a mão na cintura para fingir estar armado Balanço Geral BA|Do R7 30/05/2025 - 16h37 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher sofreu uma tentativa de assalto enquanto mexia no celular no meio da rua. Câmeras de segurança registraram quando o criminoso chegou em uma moto e abordou a vítima. Ele fingiu estar armado e colocou a mão na cintura, mas a mulher mas não se intimidou e conseguiu escapar do assalto.