Mulher recebe bala de fuzil com mensagem ameaçadora enviada por colega de trabalho A vítima procurou a polícia após encontrar a munição com um bilhete escrito 'a outra dessa vai ser na sua cabeça' Balanço Geral BA|Do R7 12/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h36 )

Uma mulher recebeu uma carta com ameaças de morte enviada por uma colega de trabalho. A vítima procurou a polícia após encontrar uma bala de fuzil no envelope com a mensagem ‘a outra dessa vai ser na sua cabeça’. Segundo a vítima, a motivação da colega de trabalho seria ciúmes e raiva. O caso está sendo investigado.