Mulheres denunciam médica por mutilação de mamas Profissional atua no Hospital Municipal de Salvador (BA) Balanço Geral BA|Do R7 20/05/2025 - 15h09 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h09 )

Uma médica do Hospital Municipal de Salvador (BA) está sendo denunciada por complicações graves após cirurgias de redução de mama. Em entrevista, duas pacientes relataram experiências traumáticas com a profissional, incluindo infecções hospitalares e falta de assistência médica adequada. Além das lesões nas mamas, as mulheres afirmaram que a médica as tratou mal e que outras pacientes estão sendo coagidas a não denunciar.