Mulheres empreendedoras se destacam em Sussuarana (BA) Esse é o primeiro episódio da série que vai dar visibilidade ao empreendedorismo nas periferias Balanço Geral BA|Do R7 13/02/2025 - 13h43 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h43 )

No bairro de Sussuarana, em Salvador (BA), o Balanço Geral conversou com mulheres fortes e batalhadoras que fazem da qualidade do serviço que prestam o meio de sobreviver e serem reconhecidas na periferia onde moram.

Essa é a primeira edição de uma série que vai mostrar a força do empreendedorismo nas comunidades da capital baiana.