Músico sobrevive a assalto violento em Salvador (BA)
Abordado por dois homens em uma moto, ele foi baleado na coxa e está internado aguardando possível cirurgia
Orlando Neves, músico e motorista, foi vítima de um assalto violento em Salvador (BA) enquanto voltava de uma atividade física. Abordado por dois homens em uma moto, ele foi baleado na coxa e está internado no Hospital Geral do Estado, aguardando possível cirurgia. A região enfrenta uma onda de assaltos, e a população vive com medo constante. Orlando sobreviveu por milagre, segundo relatos.