Músico sobrevive a assalto violento em Salvador (BA) Abordado por dois homens em uma moto, ele foi baleado na coxa e está internado aguardando possível cirurgia Balanço Geral BA|Do R7 14/08/2025 - 15h31 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h31 )

Orlando Neves, músico e motorista, foi vítima de um assalto violento em Salvador (BA) enquanto voltava de uma atividade física. Abordado por dois homens em uma moto, ele foi baleado na coxa e está internado no Hospital Geral do Estado, aguardando possível cirurgia. A região enfrenta uma onda de assaltos, e a população vive com medo constante. Orlando sobreviveu por milagre, segundo relatos.