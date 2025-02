Onda de calor faz sensação térmica chegar a 50°C no Brasil Temperaturas elevadas e alta da umidade do ar são a combinação causadora dessa sensação Balanço Geral BA|Do R7 17/02/2025 - 14h16 (Atualizado em 17/02/2025 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No centro de São Paulo, termômetro chegou a registrar 37°C ao meio-dia.

A combinação de temperaturas elevadas e alta da umidade do ar aumentam a sensação térmica, que pode chegar a 50°C em São Paulo e, em particular, no Rio de Janeiro.

Um climatologista da USP afirma que é por meio do suor que o corpo regula a temperatura, retirando o calor do corpo por meio da evaporação da água.