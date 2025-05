Operação ‘Bahamas’ prende 12 integrantes de organização criminosa Grupo atuava com tráfico de drogas, sequestros e homicídios na Bahia, em São Paulo e em Minas Gerais Balanço Geral BA|Do R7 08/05/2025 - 17h13 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h13 ) twitter

A Operação ‘Bahamas’, conduzida pela Polícia Civil da Bahia, desarticulou uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas, sequestros e homicídios.

A investigação, que durou 9 meses, resultou na captura de 12 indivíduos e no cumprimento de 26 mandados de busca e apreensão, incluindo ações em São Paulo e Minas Gerais.

Dois líderes da organização, que atuavam em Praia do Forte (BA) e foram responsáveis pelo sequestro de um argentino no começo do ano, morreram em confronto com a polícia.

A operação continua em andamento, com a expectativa de identificar e capturar mais membros envolvidos.