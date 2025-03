“Operação Corpus” prende mais de 570 pessoas em combate ao tráfico e violência, na Bahia Com mais de 1.200 policiais envolvidos, ação resultou em prisões por homicídios, estupro e apreensão de materiais ilícitos Balanço Geral BA|Do R7 28/03/2025 - 12h51 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h51 ) twitter

A “Operação Corpus” está em destaque na Bahia, com a polícia realizando mais de 570 prisões em todo o estado. Com a participação de mais de 1.200 policiais, a operação visa combater a violência e o tráfico de drogas. No sul da Bahia, 28 pessoas foram presas, incluindo casos de homicídio e estupro de vulnerável.

A polícia também realizou varreduras no conjunto penal de Itabuna, apreendendo materiais ilícitos. Essa operação, agora em sua décima quinta fase, continua a trazer resultados significativos no combate ao crime.