Operação desmantela esquema de contrabando de cigarros em cidades da Bahia A investigação, iniciada em 2019, descobriu que um grupo criminoso lavava o dinheiro, proveniente do esquema, por meio de academias e haras Balanço Geral BA|Do R7 03/06/2025 - 15h12 (Atualizado em 03/06/2025 - 15h12 )

A Polícia Federal, com apoio do Ministério Público e do GAECO, realizou uma operação em Feira de Santana (BA) e cidades vizinhas com o objetivo de desmantelar um esquema de contrabando de cigarros. A investigação, iniciada em 2019, descobriu que um grupo criminoso lavava o dinheiro, proveniente do esquema, por meio de academias e haras. Em Salvador (BA), uma pessoa foi presa em flagrante.