Operação prende 17 pessoas e deixa um criminoso morto em Feira de Santana (BA) A ação teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e a homicídios Balanço Geral BA|Do R7 29/08/2025 - 15h55 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de 17 pessoas e na morte de um suspeito em Feira de Santana (BA). A ação teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e a homicídios, com ramificações em várias cidades e estados. O suspeito morto era considerado de alta periculosidade e resistiu à prisão, o que resultou em troca de tiros.