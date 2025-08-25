Pai coveiro ajuda a sepultar filha assassinada em São Félix (BA)
A polícia já tem suspeitos e avança nas investigações
Uma adolescente de 12 anos foi morta a tiros em São Félix (BA), chocando a pacata cidade baiana. O crime ocorreu quando Agatha Santana Pereira se dirigia à escola. A polícia já tem suspeitos e avança nas investigações. O pai, coveiro, participou do sepultamento da filha. A comunidade está em choque, e a polícia intensifica esforços para esclarecer o caso e prender os responsáveis.