Pai de dupla mirim que morreu em acidente sai da UTI

Josenilson estava em uma motocicleta com os dois filhos quando foi atingido por uma caminhonete na BR-101

Balanço Geral BA|Do R7

O pai dos jovens cantores Samuel e Mateus, que morreram em um acidente na BR-101, na Bahia, saiu da UTI e está na enfermaria. Josenilson estava em uma motocicleta com os dois filhos quando foi atingido por uma caminhonete. O motorista do veículo se apresentou à polícia e confirmou não ter habilitação. Ele alegou ter sido surpreendido pela motocicleta em uma via vicinal.

