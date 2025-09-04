Pai de dupla mirim que morreu em acidente sai da UTI
Josenilson estava em uma motocicleta com os dois filhos quando foi atingido por uma caminhonete na BR-101
O pai dos jovens cantores Samuel e Mateus, que morreram em um acidente na BR-101, na Bahia, saiu da UTI e está na enfermaria. Josenilson estava em uma motocicleta com os dois filhos quando foi atingido por uma caminhonete. O motorista do veículo se apresentou à polícia e confirmou não ter habilitação. Ele alegou ter sido surpreendido pela motocicleta em uma via vicinal.