Peixe-leão é capturado no litoral da Bahia Apesar de parecer inofensivo, o animal oferece riscos ao equilíbrio do ecossistema marinho, pois não possui predadores naturais brasileiro Balanço Geral BA|Do R7 24/02/2025 - 12h24 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h24 )

Biólogos capturaram um peixe-leão na região do Morro de São Paulo, que fica no litoral da Bahia. Essa foi a primeira vez que a espécie foi encontrada no local.

Apesar de parecer inofensivo, o animal oferece riscos ao equilíbrio do ecossistema marinho, pois não possui predadores naturais brasileiros. Além disso, o peixe-leão é um animal agressivo e que se reproduz rapidamente.