PMs salvam vida de recém-nascida que se engasgou com leite materno em Porto Seguro (BA)

Policiais militares de Porto Seguro (BA) salvaram a recém-nascida Manuela Sofia, que se engasgou com leite materno. Com apenas 17 dias de vida, a bebê foi levada às pressas à base policial pelos pais desesperados. Os policiais realizaram manobras de desengasgo, conseguindo desobstruir as vias aéreas da criança. Manuela foi atendida e seu estado de saúde estabilizado, destacando a importância do preparo dos agentes de segurança.